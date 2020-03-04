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Alman otomotiv devi logosunu değiştirdi!

BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 11:37
249 Okunma
Alman otomotiv devi logosunu değiştirdi!

BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW logosunu farklılaştırdı.

YENİ LOGO ŞEFFAF VE İKİ BOYUTLU

Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor.”

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