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Alman polisinden Türk sürücüye: Kafana ayağımla basmak isterim

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Almanya'nın Köln kentinde polis, trafik kontrolü için durdurduğu Türk sürücüye ırkçı sözler sarf etti. Hakkında açılan soruşturma açılan polis, açığa alındı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:05
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Alman polisinden Türk sürücüye: Kafana ayağımla basmak isterim

Köln'de yaşayan Deniz Köse, Alman polisinin trafik kontrolü sırasında ırkçı sözlere maruz kaldı.

Polis, Köse’ye “Seni yere yatırıp kafana ayağımla basmak isterim." dedi.

Şikayet sonrası polis açığa alındı.

Polis şefi görüntüleri izledi

Deniz Köse, kendisini durduran polisin ruhsatı kontrol ettiğini, ırkçı sözleri bu sırada söylediğini belirtti.

Polise tepki gösteren Köse, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bölgeye çağrılan polis şefi görüntüyü izledi. Köln Emniyet Müdürlüğü Köse'nin şikayeti ardından polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaPolis
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