Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı

Almanya, aşılar gecikince antikor ilacı sipariş etti

Almanya, koronavirüs aşılarının teslimatında gecikmeler yaşanınca 200 bin doz antikor ilacı satın aldı.

24 Ocak 2021 Pazar 19:04
343 Okunma
Almanya, aşılar gecikince antikor ilacı sipariş etti

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilaçların 400 milyon euroya satın alındığını belirtti.

Almanya, bu hamlesiyle, Avrupa Birliği'nde koronavirüse karşı antikor ilacı kullanan ilk ülke olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'de mutasyonlu virüs önlemi: Yurt dışı uçuşları durduruldu
İsrail'de mutasyonlu virüs önlemi: Yurt dışı uçuşları durduruldu
Avrupa Birliği, korona aşısı üreticilerine dava açmaya hazırlanıyor
Avrupa Birliği, korona aşısı üreticilerine dava açmaya hazırlanıyor
Dünya genelinde vaka sayısı 99 milyonu geçti
Dünya genelinde vaka sayısı 99 milyonu geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim