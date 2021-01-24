Almanya, aşılar gecikince antikor ilacı sipariş etti

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilaçların 400 milyon euroya satın alındığını belirtti.
Almanya, bu hamlesiyle, Avrupa Birliği'nde koronavirüse karşı antikor ilacı kullanan ilk ülke olacak.
Almanya, koronavirüs aşılarının teslimatında gecikmeler yaşanınca 200 bin doz antikor ilacı satın aldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilaçların 400 milyon euroya satın alındığını belirtti.
Almanya, bu hamlesiyle, Avrupa Birliği'nde koronavirüse karşı antikor ilacı kullanan ilk ülke olacak.