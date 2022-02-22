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Almanya Başbakanı Scholz: Kuzey Akım 2 boru hattı açılamaz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın son eylemleri göz önüne alındığında, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin devam edemeyeceğini söyledi.

22 Şubat 2022 Salı 22:01
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Almanya Başbakanı Scholz: Kuzey Akım 2 boru hattı açılamaz
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın doğu Ukrayna'da isyancıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk yönetimlerini bağımsız ülkeler olarak tanıdığı için "Kuzey Akım 2'nin tamamen durdurulması" da dahil olmak üzere "derhal yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğini" söylemişti.

Avrupa'daki 26 milyon hanehalkına doğal gaz sağlaması planlanan Kuzey Akım 2 hattı, doğrudan Rusya'dan Almanya'ya gidiyor.

ABD geçtiğimiz haftalarda, tam kapasiteyle çalışması durumunda Avrupa'daki yükselen enerji fiyatları ve azalan doğal gaz miktarına çözüm olası beklenen projenin Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali durumunda iptal edileceğini söylemişti.

Kuzey Akım 2 nedir?

Rusya'dan çıkarak Baltık Denizi'nin altından geçip doğrudan Almanya'daki Lubmin'e ulaşan bin 200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 hattı projesi için yaklaşık 11 milyar dolar harcandı. Bunun yarısını Rusya devletinin sahibi olduğu Gazprom, diğer yarısını da Shell ve ENGIE gibi Batılı enerji firmaları karşıladı.

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