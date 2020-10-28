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Almanya'da 14 bin 964 kişiyle en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında, son 24 saatte 14 bin 964 yeni vaka tespit edildi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 12:09
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Almanya'da 14 bin 964 kişiyle en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 bulaşan kişi sayısında hızlı artışın devam ettiği belirtildi.

Buna göre, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 964 artarak 464 bin 239'a yükseldi. Bugün açıklanan sayılar, "salgının başından bu yana Almanya'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Ülkede son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 10 bin 183'e yükseldi.

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