Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı

Almanya'da 2 bin 300'den fazla doktor ve sağlık çalışanında koronavirüs teşhis edildi. Binden fazla sağlık çalışanı da karantina altında tutuluyor. Bavyera Eyaleti'nde 244 muayenehane koronavirüs nedeniyle kapatıldı.

02 Nisan 2020 Perşembe 22:15
860 Okunma
Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 300'den fazla sağlık çalışanı ve doktorun Covid-19 hastalığına yakalandığı belirtildi. Alman kamu yayın kuruluşu NDR'in haberine göre enfekte olan hekim ve sağlık çalışanları Almanya'daki değişik bölgelerdeki hastanelerde görev yapıyordu.

Ülkenin nüfus yoğunluğu en fazla olan eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) Çarşamba günü itibarıyla 322 sağlık çalışanında koronavirüs bulunduğu kaydedildi. Söz konusu personelin acil servis ve klinikler ile bakım servislerinde görev yaptıkları bildirildi. Eyalet Sağlık Bakanlığı virüsün en çok yaşlı bakım yurtlarında görev yapan personele bulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada bu merkezlerde çalışan bin 485 kişinin halen karantina altında tutulduğu belirtildi. 

Baden-Württemberg Eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre eyalet genelinde Çarşamba günü itibarıyla 566 sağlık çalışanı Covid-19 taşıyor. Bu rakam geçen hafta eyalette 250 civarında kaydedilmişti.

Saksonya Eyaleti'ndeki Zwickau kentinde ise 60 doktor ve sağlık görevlisinde kororavirüs bulunuyor.

Bavyera'da 244 muayenehane kapatıldı

Bavyera'da ise durum daha vahim. Eyalette perşembe günü itibarıyla 244 muayenehane, buralarda çalışan doktor ve personelde koronavirüs görülmesi üzerine kapatıldı.

Hekim sendikası Marburger Bund'un başkanı Susanne Johna, çok sayıda kentte enfekte olan doktor ve sağlık çalışanları ile ilgili verilerin derlenmemesinden şikayetçi oldu. "Tıp personeliyle ilgili bilgiler ya kısmen kayıt altına alınıyor ya da faksla geçiliyor" diye konuşan  Johna, "İtalya ve İspanya'da bile bu sayılar varken bizde olmaması üzücü" dedi.

Sağlık personeli ve doktorların federal düzeyde, merkezi bir veri bankasına kaydedilmesi gerektiğini savunan Johna, böylece söz konusu kesim için koruyucu önlemlerin daha etkili şekilde koordine edilmesinin mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüsSağlık çalışanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boris Johnson'ın korona fiyaskosunda yeni perde: İthal edilecek test kitleri virüslü çıktı
Boris Johnson'ın korona fiyaskosunda yeni perde: İthal edilecek test kitleri virüslü çıktı
Vaka Sayısı 1 milyona ilerliyor
Vaka Sayısı 1 milyona ilerliyor
Birleşik Krallık’taki vatandaşlarımızın dikkatine!
Birleşik Krallık’taki vatandaşlarımızın dikkatine!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim