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Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapıldı

Almanya'da Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personeli bir günlük uyarı grevi yaptı.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:08
Almanya'da 3 havalimanında uyarı grevi yapıldı

Ver.di sendikasına bağlı çalışanların düzenlediği grevler nedeniyle Köln'de 131, Düsseldorf'ta 370 ve Stuttgart'da 142 iniş ve kalkış yapılamazken, grevlerden dolayı yaklaşık 110 bin yolcunun mağdur olduğu belirtildi.

Havayolu şirketlerinin uçuşların iptal edildiğine ilişkin yolcuları bilgilendirmesi nedeniyle havalimanlarında yoğunluk oluşmadı.

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Ver.di sendikası, kontrol noktalarında görev yapan çalışanlara saat ücreti olarak 20 avro talep ediyor. İşveren ise yıllık yüzde 1,8-2 oranında zam teklifinde bulunuyor. İşverenin teklifini kabul edilemez bulan sendika, bu nedenle grev kararı aldığını açıkladı.

Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak. Bu buluşmada da bir sonuç elde edilemezse, sendikanın ülke genelinde ve daha uzun süreli grev çağrısı yapması bekleniyor.

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AlmanyaKöln-BonnDüsseldorfStuttgart HavalimanlarıUyarı GreviHaber
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