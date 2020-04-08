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Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:44
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Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3'ü kadın 5 Türk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantina altına alındı.

Hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKovid-19Coronavirüs
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