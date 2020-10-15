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Almanya'da 6 bin 638 kişide daha COVID-19 görüldü

Almanya'daki güncel verilere göre, son 24 saatte 6 bin 638 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) saptandı. Ülkede virüs sebebiyle ölenlerin sayısı da 9 bin 710'a yükseldi.

15 Ekim 2020 Perşembe 10:03
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Almanya'da 6 bin 638 kişide daha COVID-19 görüldü

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 638 arttığı bildirildi.

Bu rakam virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki en yüksek rakam 28 Mart'ta 6 bin 294 olarak belirlenmişti.

237 Türk yaşamını yitirdi

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 33 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde COVID-19 vaka sayısının 341 bin 223'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 710'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısının 284 bin 600 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Almanya'da COVID-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısının 237 olduğu öğrenildi.

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