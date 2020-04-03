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Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 6 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

03 Nisan 2020 Cuma 22:33
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Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya'da, yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, 2'si erkek dördü kadın toplam 6 Türk vatandaşı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerin Berlin, Frankfurt, Nürnberg, Bremen ve Gelsenkirchen bölgelerinden oldukları ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının ailelerinde de virüse rastlandığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 29'a yükseldi.

Öte yandan Almanya'da Koronavirüs vaka sayısı 90 bine yükselirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 208 oldu.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüsCovid-19TÜRK
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