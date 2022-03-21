Almanya'da akaryakıt desteği planının ayrıntıları...

Küresel ölçekte artış gösteren akaryakıt fiyatları, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla iyice tırmandı.

Almanya'da sürücüler artan fiyatlara tepki gösterirken, Berlin hükümeti vatandaşların üzerindeki yükü hafifletecek formül arayışına girişti.

MAAŞA GÖRE YAKIT YARDIMI

Bu doğrultuda Çalışma Bakanı Hubertus Heil, alınan maaşın düzeyine göre akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin öneride bulundu.

Bild'in haberine göre, üç aylık süreyi kapsaması öngörülen plan, aylık geliri 2 bin euroya kadar olanlara aylık 50 euro ve 2-3 bin euro arasında olanlara 35 euro destek vermeyi hedefliyor.

1 MİLYAR EURO İLAVE YÜK

Ayrıca aylık 3 ila 4 bin euro arasında kazananlara da 20 euro yardım yapılması üzerinde çalışma yürütülüyor. Söz konusu yardım paketinin Almanya'nın bütçesi için oluşturacağı yük, 1 milyar euro olarak hesaplandı.

ALMANYA DOĞALGAZ ARIYOR

Ukrayna savaşının ardından Almanya, enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak isterken, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikini görüşmek üzere Katar'a gitti.

Katar, LNG ihracatında önemli ülkeler arasında yer alıyor.