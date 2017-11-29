Almanya'da aşırı sağcı siyasetçiye para cezası

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Saarland eyalet yönetimi üyesi Jeanette Ihme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 2 bin 250 avro para cezasına çarptırıldı.

Almanya'nın güneybatısında bulunan Ottweiler beldesindeki yerel mahkeme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle Ihme'ye 2 bin 250 avro para cezası verdi.

Mahkeme kararında, Ihme'nin insan onuruna saldırdığı ve şiddet çağrısında bulunduğu vurgulandı.

Ihme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sığınmacıları "ilkel insanlar" olarak niteleyerek, sığınmacıları taşıyan deniz taşıtlarının içindekilerle birlikte batırılmasını istemişti.

Gelen tepkiler üzerine Ihme, paylaşımın silmiş ve mahkemede üzgün olduğunu belirtmişti.

Ihme'nin kararı temyize götürmesi bekleniyor.