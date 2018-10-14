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Almanya'da binlerce kişi sokağa döküldü!

Almanya'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve  ayrımcılık on binlerce kişinin katılımıyla protesto  edildi

14 Ekim 2018 Pazar 09:56
Almanya'da binlerce kişi sokağa döküldü!

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve tanınmış kişinin destek verdiği  “Parçalanamaz" adlı insiyatif, başkent Berlin’de "Açık ve özgür bir toplum için  ayrımcılık yerine dayanışma" sloganıyla gösteri düzenledi.

Gösteride protestocular "Faşizm bir daha asla", "Irkçılık alternatif  değildir", "Dayanışma sınır tanımaz" ve "Birlikte ırkçılığa karşı" yazan döviz ve  pankartlar taşıdı.

Bazı göstericiler aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör  örgütü tarafından öldürülenlerin fotoğraflarını ellerinde tutarken, bir grup da  can yelekleri taşıyarak Avrupa'nın mülteci politikasını protesto etti.

Alexander Meydanı’nda toplanan göstericiler, daha sonra buradan Zafer  Anıtı’na yürüdü.

"Parçalanamaz" inisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, yürüyüşe  yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı ve bunun, insanların aşırı sağa karşı bir  sinyal vermek istediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Gösteriye katılan 36 yaşındaki Charlotte Falt, AA muhabirine,  çeşitlikten ve dayanışmadan yana olduğu için yürüyüşe katıldığını belirterek,  "Yürüyüşe bu kadar kişinin katılması olağanüstü. İçinde bulunduğumuz dönem iyi  değil. Bundan dolayı bu kadar kişinin katılması bu iyi bir sinyal."  değerlendirmesinde bulundu.

Tatjana Rüther (54) ve Anna-Sophi Wagner (53) de toplumda ırkçılığın  değil çoğulculuğun olması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes istediği gibi  yaşamalı ve inanmalı." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir gösterici de yürüyüşe birçok kuruluş ve  derneğin katıldığına işaret ederek “Medyanın aşırı sağcı içerikli yayınlara karşı   bizim çok olduğumuzu göstermemiz lazım." şeklinde konuştu.

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