Almanya'da çalışmak isteyen Türklere 4 şart

Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi Almanya’da sendikalar ve işveren dernekleri, uzun süredir iş gücü sorunundan şikayetçi. Çalışma Bakanlığı da iş gücündeki eksikliğin, ekonomik büyümeyi sekteye uğrattığını belirtiyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Türkçeye ‘fırsat kartı’ diye çevrilebilecek ‘Chancenkarte’ ile AB dışından kalifiye iş gücünün Almanya’da çalışmasını mümkün kılacak bir uygulamayı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Bu, ABD’nin ‘Yeşil Kart’ ya da İngilizcesiyle ‘Green Card’ uygulamasına benzetiliyor.

Şu anda, AB üyesi olmayan çoğu vatandaşın Almanya'ya yerleşmeden önce bir iş teklifi alması gerekiyor.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Almanya’nın planladığı ‘fırsat kartı’na ilişkin planlarını hafta içinde duyurdu. Söz konusu kart sayesinde, yabancı kalifiye çalışanlar, Almanya’ya herhangi bir somut iş teklifi olmaksızın gelerek çalışma şansı elde edecek.

Bu çerçevede bir puanlama sistemine tabi tutulacak adaylarda, aşağıdaki dört şarttan en az üçünü yerine getirmiş olma şartı aranacak:

1-Üniversite diploması veya mesleki beceriler

2-En az üç yıllık meslek deneyimi

3-Almanca bilgisi veya Almanya‘da önceden yaşamış olmak

4-35 yaşının altında olmak.

İş arayanlar için zaten bir vize türü mevcut, ancak 'chacenkarte' Almanya'da iş bulmak isteyenlerin sürecini daha kolay ve hızlı hale getirecek.

Vize anlaşması olan bazı ülkelerin vatandaşları zaten 90 gün boyunca vizesiz olarak Almanya'ya girebiliyor, ancak yalnızca kısa süreli iş bulmalarına izin veriliyor. Bu fırsat kartı, insanların yurt dışından başvurmak yerine ülkedeyken iş veya çıraklık aramasına da olanak tanıyacak.

Başvuru sahipleri, bu süreç zarfında yaşam giderlerini karşılayabileceklerini kanıtlamak zorunda olacak.