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Almanya'da can kaybı bin 500'ü geçti

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti.

05 Nisan 2020 Pazar 21:42
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Almanya'da can kaybı bin 500'ü geçti

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan sayılara göre, Almanya'da COVID-19'a yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 603 artarak 98 bin 765'e, ölenlerin sayısı ise 224 artarak 1524'e çıktı.

Almanya'da COVID-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 400 oldu.

Ülkede 25 bin 247 vaka ve 433 ölü sayısıyla COVID-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olarak belirlendi.

Bavyera'yı 21 bin 16 vaka ve 308 ölü sayısıyla Kuzey Ren Vestfalya, 20 bin 413 vaka ve 301 ölü sayısıyla Baden-Württemberg eyaleti takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19Almanya
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