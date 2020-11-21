Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Hırsız garsonun mahkemeye çıkarıldı
Hırsız garsonun mahkemeye çıkarıldı
Motor kazasında zanlı mahkemeye çıkarıldı
Motor kazasında zanlı mahkemeye çıkarıldı
Kardeşini vurmuştu
Kardeşini vurmuştu

Almanya'da Covid-19 hastalarını "Acı çekmesin" diye öldüren doktor tutuklandı

Almanya'nın Essen kentinde görev yapan bir başhekim, yoğun bakımda tedavi gören iki ağır Covid-19 hastasını kasten öldürme suçundan tutuklandı. Doktor savunmasında, hastaların acı çekmesini önlemek istediğini söyledi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 11:41
1030 Okunma
Almanya'da Covid-19 hastalarını "Acı çekmesin" diye öldüren doktor tutuklandı

Almanya'da Covid-19 tedavisi gören ve durumu ağır olan iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan bir başhekim tutuklandı. Essen Savcılığı ve Essen Polisi'nden yapılan açıklamada, Essen Kliniği'nde görev yapan 44 yaşındaki başhekimin, hastalarına kasıtlı ve yasa dışı bir biçimde, ölüme yol açan ilaçlar verdiği belirtildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören 47 ve 50 yaşlarındaki iki Covid-19 hastası, 13 ve 17 Kasım tarihlerinde yaşamlarını yitirmişti.

Zanlı başhekimin ifadesinde ölüm vakalarından sadece biri hakkında konuştuğu ve itirafta bulunduğu belirtildi. Nöbetçi mahkemece hakkında tutuklama kararı çıkarılan doktorun ifadesinde, büyük acılar çeken hastasının acılarına son vermek istediğini ifade ettiği bildirildi.

Essen Üniversitesi Kliniği'nden yapılan açıklamada ise, tutuklanan başhekimin geçen şubat ayında göreve başladığı aktarılarak, "Hekimin iki vakada, ölmek üzere olan hastalarına, ölüm sürecini hızlandıracak bir madde verdiği ihtimali üzerinde duruluyor" denildi.

Klinik yönetiminin, ölüm vakalarından kuşkulanarak derhal Savcılığa ihbarda bulunduğu belirtiliyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı: 8 yaralı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı: 8 yaralı
İsrailli bilim insanları duyurdu: Yaşlanmayı tersine çevirdik
İsrailli bilim insanları duyurdu: Yaşlanmayı tersine çevirdik
Dünyanın COVID-19 tablosu ağırlaşıyor: 58 milyona yaklaştı
Dünyanın COVID-19 tablosu ağırlaşıyor: 58 milyona yaklaştı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim