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Almanya'da COVID-19 önlemleri gevşetiliyor

Almanya’da koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart’ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:17
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Almanya'da COVID-19 önlemleri gevşetiliyor

Bazı eyaletlerde 800 metrekareye kadar olan mağazalar kepenklerini tekrar açtı.

Açılan alışveriş merkezleri ve mağazalar sıkı hijyen kuralları çerçevesinde hizmete başladı.

Erken saatlerde açılan alışveriş merkezleri ve mağazalara çok az sayıda kişinin alışveriş yapmaya geldiği görüldü.

İnsanların sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve bazılarının da virüsten korunmak amacıyla maske taktığı gözlendi.

Ülkede restoran, kafe ya da eğlence yerlerinin ise COVID-19 önlemleri çerçevesinde açılmasına henüz izin verilmiyor.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaCovid-19Koronavirüs
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