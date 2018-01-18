Almanya'da fırtına can aldı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Thüringen eyaletinin Bad Salzungen kentinde 19 yaşındaki bir itfaiye eri üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Lippstadt kentinde 68 yaşındaki bir kişi fırtına sebebiyle yaptığı bir kazada ölürken, Emmerich kentinde de kamp alanında üzerine ağaç düşen 59 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) şirketi ise ülke genelinde uzun mesafeli tren seferlerini durdurdu.

Deutsche Bahn Sözcüsü Achim Strauss, ülkede tüm uzun mesafeli tren seferlerinin durdurulması kararının hava şartlarından dolayı alındığını belirtti.

Strauss, fırtınanın etkisini kaybetmesinden sonra da yolcular için kısıtlamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde de yerel tren seferleri durdu.

Bazı tren istasyonlarında yolda kalan yolculara sıcak içecekler ikram edildi.

Duisburg belediyesi, siren alarımıyla halkı fırtınaya karşı uyardı ve kapalı alanlardan çıkmamaları çağrısında bulundu.

Fırtına sebebiyle birçok eyalette okullar tatil edildi, birçok evin çatısı zarar gördü.

Köln/Bonn Havalimanı uçuşları geçici bir süre durdururken, Düsseldorf, Hamburg ve Münih havalimanlarında da bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ülke genelinde karayollarına devrilen ağaçlar trafikte aksaklıklara sebep oldu, birçok trafik kazası meydana geldi.

Alman Meteoroloji Dairesi, fırtına sürerken evlerden çıkılmamasını istedi.