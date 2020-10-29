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Almanya'da günlük vaka sayısı rekor kırdı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında, son 24 saatte 16 bin 774 yeni vaka tespit edildi.

29 Ekim 2020 Perşembe 11:39
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Almanya'da günlük vaka sayısı rekor kırdı

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 774 artarak toplam 481 bin 13’e yükseldi.

Bugün açıklanan rakam, salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 10 bin 272’e yükseldi.

Ülkede COVID-19’dan iyileşenlerin sayısı 339 bin 200'e ulaştı.

Yoğum bakım ünitelerinden sorumlu doktorlar endişeli

Hamburg-Eppendorf Hastanesi yoğum bakım ünitesi sorumlusu Stefan Kluge, yaptığı açıklamada, vaka artışını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Kluge, enfekte olanların yaklaşık yüzde 5'inin hastanede ve yüzde 2'sinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

70 yaş üzeri kişilerde yüzde 50'nin üzerinde ölüm riski olduğunu belirten Kluge, Almanya'da ölenlerin yaş ortalamasının 79 olduğunu aktardı.

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