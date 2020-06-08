Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Almanya'da halk George Floyd için ikinci kez sokağa indi

Almanya’nın bir çok kentinde, ABD’de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 17:57
441 Okunma
Almanya'da halk George Floyd için ikinci kez sokağa indi

Almanya'nın Köln kentinde ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Köln  Neumarkt meydanını dolduran yaklaşık 5 bin kadar protestocu,  giydikleri siyah renkli kıyafetlerle ABD’deki ırkçı saldırıya tepki gösterdi.

Protestocular, ellerinde taşıdıkları  “Nefes alamıyoruz”, “Beyazların susması şiddettir", "Siyahların hayatı önemlidir", “Susmak seni suç ortağı yapar” ve “Irkçılığa hayır” yazan pankartlar taşıdı.

Protestolara katılan binlerce kişi,  George Floyd'un polis tarafından nefessiz bırakıldığı 8 dakika 46 saniye boyunca,  dizlerinin üzerinde saygı duruşunda bulundu.

SOSYAL MESAFELİ PROTESTO

Protestoda yapılan konuşmalarda, Almanya'daki ırkçı saldırılarla alakalı hükümete ‘ırkçılıkla mücadele etme çağrısı’ yapıldı. Köln Neumarkt’taki gösteride, polisin yoğun  güvenlik önlemleri aldığı protestocuların sosyal mesafeyi  korudukları gözlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaGeorge Floyd
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de son 24 saatte 55 kişi koronavirüsten öldü
İngiltere'de son 24 saatte 55 kişi koronavirüsten öldü
ABD'de son 24 saatte 358 kişi koronavirüsten öldü
ABD'de son 24 saatte 358 kişi koronavirüsten öldü
İran'da son 24 saatte 70 kişi koronavirüsten öldü
İran'da son 24 saatte 70 kişi koronavirüsten öldü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim