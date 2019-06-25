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Almanya'da iki askeri jet havada çarpıştı

Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi iki jetin Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde havada çarpıştığını duyurdu.

25 Haziran 2019 Salı 14:23
Almanya'da iki askeri jet havada çarpıştı

Savunma Bakanlığının da doğruladığı kazada, diğer kayıp pilotun aranmasına ise devam edildiği vurgulandı.     

Alman medyasında yer alan haberlerde Mecklenburg Vorpommern eyaletinin Malchow kenti üzerinde birbirine temas eden iki uçağın aralarında 10 kilometre mesafe bulunan Jabel ve Nossentiner Hütte beldelerindeki ormanlık alana düştükleri ve ormanda yangın çıktığı belirtildi.     

Haberlerde ayrıca, Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Rostock kenti yakınlarındaki 73.  Steinhof Hava Kuvvetleri Taktik Filosu'na ait 3 uçağın eğitim için havalandıkları ve uçaklardan ikisinin birbirine temas etmesi sonucu düştükleri ifade edildi. Eğitime katılan üçüncü uçağın pilotunun, iki uçak pilotunun paraşütle atladığını gördüğü de kaydedildi.     

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Almanya
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