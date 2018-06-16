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Almanya'da İlkay Gündoğan'ın aracına saldırı

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu İlkay Gündoğan'ın aracına kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 17:28
Almanya'da İlkay Gündoğan'ın aracına saldırı

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu İlkay Gündoğan'ın aracına kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleştirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Almanya'nın Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçı öncesi 7 Haziran'da Köln kentinde ikamet eden İlkay Gündoğan'ın otelde konakladığı sırada Stuttgart plakalı aracına saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı nedeniyle camları kırılan ve fiziksel hasar alan araçta hırsızlık vakasına rastlanmadığı, Manchester Cityli futbolcunun olayın araştırılması için savcılığa giderek şikayette bulunduğu kaydedildi.

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Müfettişler tarafından yürütülen soruşturmada kamera kayıtlarının incelendiği ve olayın arka planında siyasi nedenler olmasından şüphelenildiği belirtildi.

Haberlerde, daha önce de İlkay'ın amcası İlhan ve kardeşi İlker'in de yakın bir dönemde Gelsenkirchen kentindeki bir restoranda saldırıya uğradığı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi.

Bu fotoğrafın ardından Almanya Milli Takımı'nın Avusturya ve Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçlarında taraftarlar, ayağına top geldiği anlarda İlkay Gündoğan'ı ıslıkla protesto etmişti.
 

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