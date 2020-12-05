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Almanya'da kısıtlamalar salgının hızını düşüremedi

Koronavirüsle mücadelenin sürdüğü Avrupa kıtasında vaka ve can kayıplarındaki artış sürüyor. Almanya'da salgının ikinci dalgasına karşı alınan önlemler vaka ve can kayıplarının hızını düşüremedi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 11:13
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Almanya'da kısıtlamalar salgının hızını düşüremedi

Almanya’da son 24 saatte 23 bin 318 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 153 bin 556’a yükseldi. Son 24 saatte ise 483 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 2 Kasım'da salgının ikinci dalgasına yönelik başlatılan kısıtlamalar günlük vaka sayısını 20 binin altına düşürmeye yetmedi.

18 bin 517 kişi hayatını kaybetti

Son 7 günde 2 bin 269 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 517 oldu. 

Son 24 saatte 15 bin 100 kişi iyileşirken, salgının başından bu yana virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 835 bin 700 olarak açıklandı. Mevcut koronavirüs hasta sayısı yaklaşık 300 bine yaklaştı.

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