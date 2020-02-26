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Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 17'ye yükseldi

Almanya'da koronavirüs vaka sayısının 17'ye yükseldiği açıklandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 08:35
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Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 17'ye yükseldi
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Almanya'da Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eyalette yaşayan 25 yaşındaki bir adamın Milan'a gerçekleştirdiği seyahatten sonraCne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, İtalya ziyareti sırasında enfekte olmuş olan adamın grip benzeri semptomlarla karşılaştıktan sonra yetkililerle temasa geçtiği belirtilerek, "Hasta ile yakın temas halindeki kişiler evde tecrit altında tutulacak ve her gün sağlık durumları hakkında bilgi alınacak. Temas eden bir kişi semptom geliştirir geliştirmez, hastanede de izole edilecektir" denildi.

Son Güncelleme: 26.02.2020 09:38
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAlmanya
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