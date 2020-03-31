Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 583'e yükseldi

Alman Robert Koch Enstitüsü, ülkede koronavirüse yakalanan kişi sayısının 61 bin 913'e yükseldiğini açıkladı. Ölü sayısı ise 583'e yükseldi.
Johns Hopkins Üniversitesinde yer alan rakamlara göre ise ülkede vaka sayısı 66 bini, ölü sayısı 600'ü aştı.
Almanya'nın Bavyera eyaletinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresi dün uzatılmıştı.
Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eyalette 21 Mart tarihinden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin 19 Nisan'a kadar uzatıldığını söylemişti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 37 bin 820 kişi hayatını kaybetti.