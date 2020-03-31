Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 583'e yükseldi

Almanya'da onaylanmış koronavirüs vaka sayısı 61 bin 913'e, ölü sayısı ise 583'e yükseldi.

31 Mart 2020 Salı 10:16
896 Okunma
Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 583'e yükseldi

Alman Robert Koch Enstitüsü, ülkede koronavirüse yakalanan kişi sayısının 61 bin 913'e yükseldiğini açıkladı. Ölü sayısı ise 583'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinde yer alan rakamlara göre ise ülkede vaka sayısı 66 bini, ölü sayısı 600'ü aştı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresi dün uzatılmıştı.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eyalette 21 Mart tarihinden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin 19 Nisan'a kadar uzatıldığını söylemişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 37 bin 820 kişi hayatını kaybetti. 

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prens Harry ve Meghan Markle veda etti
Prens Harry ve Meghan Markle veda etti
ABD vaka sayısında Çin'i ikiye katladı
ABD vaka sayısında Çin'i ikiye katladı
New York'ta Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti
New York'ta Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim