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Almanya'da olumsuz hava koşulları: 3 ölü

Almanya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle son iki günde 3 kişi hayatını kaybetti.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:37
Almanya'da olumsuz hava koşulları: 3 ölü

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde yer alan Bavyera eyaletinde dün 2 kişi, bugün ise kar temizleme aracı şoförü hayatını kaybetti. 

Yoğun kar yağışı nedeniyle otoyoldaki konvoyda 54 yaşındaki bir kadının, araçta saatlerce beklemesinin ardından kalp krizi geçirerek öldüğü kaydedildi. 

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Polis, Münih yakınlarındaki Aying beldesinde dokuz yaşındaki bir çocuğun aşırı kar yağışı nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak öldüğünü açıkladı.

Lenggries beldesinde, kar temizleme aracının köprüde çalıştığı sırada Isar Nehri'ne devrildiği, 48 yaşındaki şoförün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Almanya'nın güneyindeki kara yollarında buzlanma nedeniyle kayan kamyonların yolları tıkaması sonucu 35 kilometrelik konvoy oluştu.

Almanya Silahlı Kuvvetleri, bazı köylerde yolları açmak ve evlerin üzerindeki karları temizlemek amacıyla 350 kadar askerin görev yaptığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaHava KoşullarıHaber
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