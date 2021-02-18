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Almanya'da salgınlara karşı Yapay Zeka Merkezi kuruldu

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü, salgınlara yönelik olarak Yapay Zeka Merkezi kurdu.

18 Şubat 2021 Perşembe 14:59
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Almanya'da salgınlara karşı Yapay Zeka Merkezi kuruldu

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, ekonomi gazetesi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, Brandenburg eyaletinin Wildau kentinde geçen ay inşaatına başlanan Yapay Zeka Merkezi'nin, birkaç ay içinde kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.

Amaç erken uyarı sistemleri geliştirmek

Wieler, amaçlarının, halk sağlığı araştırmaları için büyük veri kaynaklarını yapay zeka tabanlı teknolojilerle kullanılabilir hale getirmek olduğunu vurguladı. 

Wieler, söz konusu merkezle RKI'nın, salgınları daha kapsamlı bir şekilde analiz etmek, hastalıkların zorluklarını daha iyi hesaplamak ve erken uyarı sistemleri geliştirmek istediğine dikkat çekti.

"Mutasyonları daha hızlı hesaplamak mümkün"

RKI'nın, laboratuvarlarda topladığı verileri diğer veri kaynaklarıyla (hava durumu raporları, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki raporlar veya Federal İstatistik Dairesi gibi) ilişkilendireceğini söyleyen Wieler, "Bu şekilde, virüsler hakkında daha önce bilmediğimiz durumları öğrenebiliriz. Örneğin, yeni mutasyonlar söz konusu olduğunda ne kadar tehlikeli olduklarını çok daha hızlı hesaplamak mümkün olacak" açıklamasını yaptı.

Wieler, merkezde ilk başta 101 veri bilimcisi istihdam edeceklerini ve Wildau Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapacaklarını söyledi.

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