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Almanya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 17,9 düştü

Almanya'da sanayi üretimi, koronavirüs (COVID-19) salgınının etkisiyle özellikle sermaye malları ve otomotiv üretiminin düşmesi sonucu nisanda yüzde 17,9 ile beklentilerin üzerinde geriledi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 12:09
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Almanya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 17,9 düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı.

Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,9 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 15,5 düşmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, Nisan 2019'a göre 25,3 daralma kaydetti. Böylece COVID-19'un etkisiyle ülkede sanayi üretimi, kayıtların tutulduğu 1991'den bu yana puan bazlı en büyük düşüşünü kaydetti.

Daha önce yıllık yüzde 9,2 düşüş olarak açıklanan mart ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 8,9 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, nisanda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 22,1 düştüğünü ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 35,3 ve ara malı üretimi yüzde 13,8 düştü.

Nisanda tüketim malları üretiminde yüzde 9,7 ve sanayi dışında inşaatta bir önceki aya göre yüzde 4,1 düşüş görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 7,2 düşüş kaydedildi. Otomotiv sektörünün üretiminde ise yüzde 74,6 azalma yaşanması dikkati çekti.

Otomobil üreticilerinin beklentileri iyimser kaldı

Bu arada, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman sanayicilerinin, üretimlerinin gelecek 3 ay içinde öncekinden yavaş da olsa daha da düşmesini beklediklerini duyurdu.

Ifo açıklamasında, nisanda eksi 51 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin mayısta eksi 20,4 puana yükseldiği belirtilerek, "Üretim beklentileri, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi sonrası en yüksek mikta

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSanayi üretim
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