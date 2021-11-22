Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
banner107
Flaş Haber
Tavuğa yüzde 10 zam!
Kapat

Almanya'da son 24 saatte 30 bin 643 koronavirüs vakası kaydedildi

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 643 vakaya rastlandı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 19:21
38 Okunma
Almanya'da son 24 saatte 30 bin 643 koronavirüs vakası kaydedildi
banner108

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 30 bin 643 vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 385 bin 585'e yükseldi.

Aktif vaka sayısı ise 637 bin 200'e yükselerek salgının dördüncü dalgasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 62 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 99 bin 124'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 386,5 olarak belirlendi.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısının 56 milyon 500 bine yükseldiği ülkede tam aşılananların oranı yüzde 68'e çıktı.

Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 3 bin 845 ağır hasta bulunduğu, bunların 1961'inin entübe edildiği öğrenildi.

ÜLKEDE AŞI ZORUNLU OLSUN SESLERİ YÜKSELİYOR

Almanya'da salgının kontrol altına alınamaması nedeniyle aşının zorunlu hale getirilmesi tartışılmaya başlandı.

Hükümet, aşının zorunlu olması yönündeki teklifleri henüz değerlendirmeye almamış olsa da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, partisinin çoğunluğunun aşının zorunlu olmasından yana olduğunu açıkladı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Bremen teşkilatından yapılan açıklamada da Kovid-19'a karşı mücadelede aşının zorunlu olması istendi.

Öte yandan Alman Haber Ajansının (DPA) Yougov şirketine yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre, Almanların yüzde 62'si alışverişlerde 2G kuralının (Aşılanmış veya iyileşmiş olma şartı) getirilmesinden yana. Halkın yüzde 31'i ise aşının zorunlu olmasına karşı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de üretilen koronavirüs ilaç adayı insanlar üzerinde test ediliyor
Çin'de üretilen koronavirüs ilaç adayı insanlar üzerinde test ediliyor
Yapay zeka destekli yalan makinesi geliştirildi
Yapay zeka destekli yalan makinesi geliştirildi
Afganistan'da yeni televizyonculuk kuralları: Kadınların dizilerde oynaması yasakladı
Afganistan'da yeni televizyonculuk kuralları: Kadınların dizilerde oynaması yasakladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim