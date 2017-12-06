Almanya'da tren kazası: 3'ü ağır 41 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Meerbusch kenti yakınlarında, içinde 155 kişi bulunan yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 41 kişinin yaralandığı bildirildi.



Meerbusch İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, Köln'den Krefeld'e giden RE7 numaralı yolcu treni ile yük treninin Meerbusch-Osterath İstasyonu civarında çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine 3 ambulans helikopter, çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracı sevk edildi.



Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.