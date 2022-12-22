Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
banner107

Almanya'da Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı

Almanya'da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadır Sargın, cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıldı. Dışişleri Bakanlığı olayın öğrenilmesinin ardından aileyle hemen temas kurduklarını, olayı tüm yönleriyle takip altında tutacaklarını açıkladı.

22 Aralık 2022 Perşembe 15:48
84 Okunma
Almanya'da Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı



Almanya'da ölen Abdulkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın 14 Aralık'ta Hannover'de vefat ettiği, otopsi yapılan naaşın cenaze şirketine teslim edildiği belirtildi.

20 Aralık'ta cenaze hazırlıkları sırasında bir Sargın cenazesinin bir Alman vatandaşınınkiyle karıştığı ortaya çıktı.

Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, merhumun cenazesinin yakıldığını bilgisini verdi.

Bakanlık açıklamasında olayın öğrenilmesinin hemen ardından merhumun yakınlarıyla temas kurulduğu belirtildi.

"Konu tüm yönleriyle Bakanlığımızın yakın takibi altında kalmaya devam edecektir." denildi.

Abdulkadir Sargın'ın ailesinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada tanışan 8 kız çocuğu cinayet işledi
Sosyal medyada tanışan 8 kız çocuğu cinayet işledi
Çırılçıplak soyunup sokak lambasının tepesine çıktı
Çırılçıplak soyunup sokak lambasının tepesine çıktı
Çin'den gelen fotoğraflar dünyayı sarstı!
Çin'den gelen fotoğraflar dünyayı sarstı!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim