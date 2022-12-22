Almanya'da Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı

Almanya'da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadır Sargın, cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıldı. Dışişleri Bakanlığı olayın öğrenilmesinin ardından aileyle hemen temas kurduklarını, olayı tüm yönleriyle takip altında tutacaklarını açıkladı.