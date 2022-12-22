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Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı.

22 Aralık 2022 Perşembe 20:14
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Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı



Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın 14 Aralık'ta Hannover’in MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat etti.

Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı ortaya çıktı.

Sargın'ın ailesinin üzüntüsü, MHH Adli Tıp Servisi ile temasa geçip cenazenin yakıldığını öğrenince katlandı. Ailenin yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacağı belirtildi.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunun merhumun Türkiye’deki yakınları ve Almanya’daki çocukları ile yakın temas içinde olduğu ve gerekli desteği sağladığı ifade edildi.

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