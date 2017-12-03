Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.365
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2669
EURO
4.6657
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını...
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...

Almanya'da yangın faciası 

Saarbrücken kentinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

03 Aralık 2017 Pazar 23:22
Almanya'da yangın faciası 
banner10

Almanya'nın Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtfaiye sözcüsü Daniel Roskos, yaptığı açıklamada, 57 kişinin bulunduğu 5 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını, 4 kişinin öldüğünü, biri ağır 23 kişinin yaralandığını belirtti.

Yangının zemin kattan başlayıp 3. kata kadar ulaştığını aktaran Roskos, söndürme çalışmalarına 100'den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiğini bildirdi.Bölgede çok sayıda polisin de görev aldığını belirten Roskos, yangında başka hayatını kaybeden olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Yangından kurtarılan apartman sakinlerinin eyaletin polis kantinine götürülerek gıda ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenildi.Eyalet Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aldığı haber ile sarsıldığını kaydetti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Çağımızdaki en büyük insani trajedi”
“Çağımızdaki en büyük insani trajedi”
Montreal’in altında 15 bin yıllık mağara
Montreal’in altında 15 bin yıllık mağara
Filipinler'de isyancılar biri polis iki kişiyi öldürdü
Filipinler'de isyancılar biri polis iki kişiyi öldürdü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim