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Almanya'da yoğun bakımdaki yatak sıkıntısı devam ediyor

Almanya'da, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının artmasıyla yatak sıkıntısı yaşanmaya başladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 17:05
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Almanya'da yoğun bakımdaki yatak sıkıntısı devam ediyor

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 kişi daha yoğun bakıma alındı. Böylelikle COVID-19 sebebiyle yoğun bakıma alınanların sayısı 3 bin 926'ya çıktı.

Yoğun bakımdaki 2 bin 319 hasta solunum cihazına bağlıyken, bu sayı yoğun bakımdaki hastaların yüzde 59'unu oluşturuyor.

"Yapabileceklerimizin sınırına geldik"

Almanya Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Toplumu Sözcüsü Prof. Dr. Gernot Marx, yoğun bakım tarihinde hiç yaşanmayan istisnai bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Yapabileceklerimizin sınırına geldik" dedi.

Ülke genelinde, ortalama 3 yoğun bakım yatağının boş olduğu bilgisini paylaşan Marx, görev yaptığı Aachen Üniversite Hastanesinde günde 4 COVID-19 hastasının kabul edilebildiğini vurguladı.

Marx, 9 hastanın solum cihazına bağlı olduğuna dikkat çekerek, sağlık personeli eksikliği nedeniyle solunum cihazına daha fazla hasta alamayacaklarını söyledi.

"Sorun personel eksikliği"

Berlin Eyalet Sağlık Bakanlığı, solunum cihazı olan 400 yeni yoğun bakım yatağının acil durumda hizmete sokulabileceğini, ancak kentte çok az sağlık personelinin bulunduğunu belirtti. 

Berlin Viventes Kliniği İşçi Temsilcisi Thomas Werner, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, kendi hastanelerinde 1200 yatağın yüzde 85'inin dolu olduğunu belirterek, "Burada sorun, yatakların dolu olması değil personel eksikliği" dedi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada ise ülkede son 24 saatte 125 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bin 248'e çıktığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüs
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