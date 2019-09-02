Almanya'daki eyalet seçimlerinde AfD oylarını arttırdı

Saksonya eyaletinde CDU 7,3 puan kaybetmesine rağmen, oyların yüzde 32'ini alarak sandıktan birinci parti olarak çıktı. Eyalette CDU'nun koalisyon ortağı SPD ise oy kaybederek, oyların yüzde 7,7'sini aldı. Sosyal Demokratlar hiç bir eyalette bu kadar düşük oy almamıştı. Böylelikle, CDU-SPD koalisyonu eyalet parlamentosunda çoğunluğu kaybetti.

AfD ise Saksonya'da bugüne kadar bir eyalet seçiminde aldığı en iyi sonucu aldı. Oylarını 17,8 puan artıran AfD'nin oy oranı yüzde 27,5 oldu.

Yeşillerin oyları yüzde 8,6'ya yükselirken, Sol Parti oyların yüzde 10,4'ünü aldı. Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 4,5 ile yüzde 5'lik seçim barajını aşamadı.

Saksonya'nın CDU'lu Başbakanı Michael Kretschmer, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde AfD'nin oylarını artırmasına rağmen yeniden hükümeti kurma görevi aldıklarını belirtti ve bunun "gerçekten iyi bir gün” olduğunu söyledi.

BRANDENBURG'DA SPD BİRİNCİ PARTİ

Brandenburg'da ise SPD 5,7 puan oy kaybetmesine rağmen, yüzde 26,2 ile eyalet seçimlerinde en çok oyu alan parti oldu. Bu, SPD'nin bu eyalette aldığı en düşük oy oranı olarak kaydedildi.

Eyalette oylarını 11,3 artıran AfD ise yüzde 23,5 ile seçimlerden ikinci parti olarak çıktı.

7,4 puan oy kaybına uğrayan CDU yüzde 15,6 ile sandıktan çıkan üçüncü güç oldu.

Eyalette SPD'nin koalisyon ortağı Sol Parti de yüzde 7,9'luk oy kaybı ile oyların yüzde 10,7'sini aldı.

Yeşiller bugüne kadar Brandenburg eyaletinde aldıkları en iyi sonuçla yüzde 10,8 oy aldı. Oyların yüzde 4,1'ini alan FDP bu eyalette de barajı aşamadı.

AfD, her iki eyalette de oylarını artırarak, ikinci parti konumuna yükselmesini "büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Brandenburg eyaletinde AfD'nin liste başı adayı Andreas Kalbitz, "Kalmak için geldik” açıklamasında bulundu.

Ancak her iki eyalette de CDU ve SPD, AfD ile koalisyona gitmeyeceklerini açıklamıştı.