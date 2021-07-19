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Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 163'e yükseldi

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Almanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e, yaralı sayısı 749'a yükseldi. Türk sivil toplum kuruluşları da afet bölgesine selde zarar görenlere yardım ediyor.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:28
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Almanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 163'e yükseldi

Almanya son 200 yılın en büyük sel felaketinde aldığı yaraları sarmaya çalışıyor.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selde yaşamını yitirenlerin sayısının 46'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 163'e çıktı.

Yaralı sayısı ise 746 oldu.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kayıp olduğu bildirilenlerden 700 kişiye telefonla ulaşıldı. Telefon operatörleri şebeke altyasındaki hasarları gidermeye başladı

Altenahr kasabasında içme suyu sorununun giderilmesinin ayları alabileceği belirtildi.

Felaket önlenebilir miydi?

Felaket önlenebilir miydi tartışmasında Meteoroloji yetkilileri sel baskın uyarısı yaptıklarını ancak kamuoyuna yeterince yansımadığını düşünüyor.

Afet acil eylem planlarının gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor

Çarşamba günü Bakanlar kurulu afet bölgelerine 300-400 milyon euro tutarında acil yardım yapılmasına ilişkin kararı kabul edecek.

Vatandaşların afetzedelere yaptıkları yardımlarının koordine edilmesi gerekiyor

Türk sivil toplum kuruluşları da afet bölgesine selde zarar görenlere yardım ediyor.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSel Felaketi
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