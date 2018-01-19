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Almanya'dan Afrin açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Breul, "Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi siyasi ve askeri açıdan itidalli davranmasını bekliyor ve ümit ediyoruz." dedi.

19 Ocak 2018 Cuma 18:20
Almanya'dan Afrin açıklaması
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul, Suriye sınırlarının korunmasının Türkiye için meşru ve çok önemli olduğunu, yine de Türk hükümetinin Suriye'ye asker gönderme konusunda itidalli hareket etmesini umduklarını söyledi.

Breul, başkent Berlin'deki basın toplantısında, Alman hükümetinin, Türkiye'nin Afrin operasyonuna hazırlanmasıyla ilgili soru üzerine, gelişmeleri izlediklerini belirterek, "Suriye'nin kuzeyindeki durumu elbette yakından izliyoruz ve Türkiye'nin son açıklamalarını da dikkate aldık. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi siyasi ve askeri açıdan itidalli davranmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca meşru menfaatleri olduğu da ortadadır. Bunlar Türkiye için çok büyük öneme sahiptir. Bunlar da bu bağlamda dikkate alınmalıdır." diye konuştu.

Breul, bu bağlamda Almanya için önemli olanın, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ve bu örgütün devamı niteliğindeki diğer tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin yoğun şekilde sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

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