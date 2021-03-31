Almanya'dan AstraZeneca aşısı kararı

Almanya, Oxford/AstraZeneca aşısının kullanımını 60 yaş altı kişilerde durdurdu.



16 federal eyalet, Almanya aşı komisyonunun tavsiye kararını kabul etti. Kararı Başbakan Angela Merkel duyurdu.

Buna göre, Oxford/AstraZeneca aşısı yalnızca 60 yaş ve üzeri kişilere yapılacak.

Kararın, aşının bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına neden olduğu yönündeki raporlar üzerine alındığı belirtildi.

Aşının kullanımının durdurulması, aşı sırası bekleyen kronik rahatsızlığı olan on binlerce kişinin durumunu doğrudan etkiliyor.



Basın toplantısında 66 yaşındaki Merkel'e Oxford/Astrazeneca aşısını olup olmayacağı soruldu. Merkel, sırası geldiğinde aşı olacağını söyledi.