Almanya'dan Maraş adımına tepki

Alman basınına konuşan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kapalı Maraş’la ilgili adımı “gereksiz ve tahrik edici” diye niteledi.

Sözcü Steibert “Alman hükümeti açısından bu adım Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürme çabalarına ters, gereksiz ve tahrik edici bir adımdır. Bütün tarafları diyaloğa çağırıyoruz, gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz” dedi.

Dün alınan karar sonrası BM Genel Sekreteri Guterres bir açıklama yaparak karardan endişe duyduğunu açıklamış ve ardından da bugün Rusya, Maraş kararını 'kabul edilemez' diye nitelemişti.