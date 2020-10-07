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Almanya'dan Maraş adımına tepki

Türkiye ile KKTC'nin dün aldığı Maraş açılımı sonrası başlayan uluslararası düzeydeki tepkiler sürerken, bir açıklama da Almanya'dan geldi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 18:18
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Almanya'dan Maraş adımına tepki

Alman basınına konuşan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kapalı Maraş’la ilgili adımı “gereksiz ve tahrik edici” diye niteledi.

Sözcü Steibert “Alman hükümeti açısından bu adım Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürme çabalarına ters,  gereksiz ve tahrik edici bir adımdır. Bütün tarafları diyaloğa çağırıyoruz, gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz” dedi.

Dün alınan karar sonrası BM Genel Sekreteri Guterres bir açıklama yaparak karardan endişe duyduğunu açıklamış ve ardından da bugün  Rusya, Maraş kararını 'kabul edilemez' diye nitelemişti.

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Cumali 2020-10-07 18:35:05

Düzene oğlum zaten yüz yıllardır bizimdir burası alman tepkisiymiş çokta.tin

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