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Almanya, koronavirüs aşısına Noel'den önce onay bekliyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 24 Aralık’ta başlayacak Noel Bayramı’ndan önce COVID-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansından (EMA) onay beklediklerini söyledi.

15 Aralık 2020 Salı 16:02
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Almanya, koronavirüs aşısına Noel'den önce onay bekliyor

Spahn, halkta güven oluşması için COVID-19'a karşı geliştirilen aşılara acil durum onayının değil, normal prosedür uygulanarak EMA tarafından bir onay verilmesini doğru bulduğunu söyledi.

Almanya’daki kurumların da EMA’yı desteklediğini ifade eden Spahn, "Hedef Noel’den önce onay verilmesi." dedi.

Onay alındıktan sonra Almanya'da, halkın yılbaşından önce aşılanması planlanıyor.

Öte yandan, Robert-Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler aralık ayında günlük vaka sayılarının 12 bin ile 29 bin arasında seyrettiğini vurguladı.

Wieler, “Durum şimdiye kadar hiç olmadığı kadar ciddi. Sayılar artıyor. Durumun daha da kötüleşme riski var." dedi.

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