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Almanya: "Koronavirüste 3. dalga kırıldı"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede üçüncü koronavirüs dalgasının kırıldığını ancak buna rağmen önlemleri gevşetmek konusunda aceleci davranmamak gerektiğini dile getirdi.

07 Mayıs 2021 Cuma 22:11
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Almanya: "Koronavirüste 3. dalga kırıldı"

Almanya'da düşen Koronavirüs vaka sayıları nedeniyle iyimser açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Jens Spahn, diğer yandan ülkede kısıtlamaların kaldırılması konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi. "Üçüncü Koronavirüs dalgası kırıldı" ifadesini kullanan Spahn, "şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Almanya'da vaka sayılarının hâlâ yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini belirten Bakan Spahn, kısıtlamaların gevşetilmesinde aceleci davranılmasının bu şartlar altında tehlikeli olabileceğini ifade etti.

"Pandeminin bu safhasında kazanımlarımızı yitirmememiz gerekiyor" diyen Jens Spahn, sabırsızlığın Koronavirüse yarayacağını dile getirdi.

'ALMANYA PENALTI ATIŞLARINDA İYİDİR'

Alman sağlık sisteminin salgın dönemindeki durumuna da değinen Sağlık Bakanı, "Sağlık sistemimiz yoğun baskı altında oldu ama hiçbir zaman başa çıkamayacak duruma gelmedi" dedi.

Almanya'da bugün itibariyle 26.2 milyon kişinin en az bir kere aşı olduğunu bildiren Spahn, bunun nüfusun yüzde 31.5'ine tekabül ettiğini, önümüzdeki hafta ise her üç kişiden birinin aşılanmış olacağını aktardı.

Bakan Spahn'ın ifadesine göre, Almanya'da her iki aşısını olup tamamen koruma altında olan kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 8.8.

Almanya'da aşı kampanyasının başlarda çok ağır ilerlemesine ragmen artık günlük aşılama sayısının çok artmasına da değinen Spahn, esprili bir dille "Almanya zaten penaltı atışlarında daha iyidir" ifadesini kullandı.

ROBERT KOCH ENSTİTÜSÜ'NDEN 'YÜZDE 80 BARAJI'

Halihazırda uygulanan Koronavirüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması tartışmalarına değinen Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ise tedbirlerin kapsamlı bir biçimde gevşetilmesi için halkın 'yüzde 80'inden fazlasının' virüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerektiğini dile getirdi.

Wieler, böyle bir durumda yine enfeksiyonlar görüleceğini ancak bunların yeni bir dalgaya yol açamayacağını bildirdi.

Almanya'da salgının kontrol altına alınması yönünde şu an ciddi bir umut olduğunu da kaydeden Lothar Wieler, insidans sayılarının her yaş grubunda geriye gittiğini ve aynı zamanda aşı olan kişilerin sayısının giderek arttığını belirtti.

Wieler, diğer yandan yoğun bakım servisleri için tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.

RAKAMLAR DÜŞÜYOR

Almanya'da yeni vaka sayılarında yaşanan düşüş devam ediyor. RKI'nin cuma günü açıkladığı verilere göre geçen hafta cuma günü 153.4 olan 100 bin kişide yeni enfeksiyon sayısı bugün 125.7 olarak duyuruldu. Günlük vaka sayısı ise 18 bin 485 olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn
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