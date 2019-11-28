Almanya NATO'ya ABD kadar mali katkı koyacak

Almanya, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) harcamalarına ABD kadar katkı koymayı kabul etti. NATO, 29 üye ülkenin İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen zirvede harcamaların paylaşımının yeniden düzenlenmesini kabul ettiğini resmen teyit etti. NATO Sözcüsü Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, İttifak’ın mali yükün daha adil bir biçimde paylaşılmasını benimsediğini söyledi. Harcamaların paylaşımına dair detaylar ise açıklanmadı.



Alman haber ajansı dpa’nın elde ettiği bilgilere göre, ABD’nin NATO ortak harcamalarına yaptığı mali katkı 2021 yılından itibaren yüzde 22,1’den yüzde 16,35’e azaltılacak. Buna karşılık Almanya’nın mali katkısı yüzde 14,8’den yüzde 16,35’e artırılacak. Böylece Almanya harcamaların yükünü ABD ile eşit bir biçimde taşımaya başlayacak. Berlin açısından bu değişiklik harcamalara 33 milyon euro daha fazla maddi kaynak aktarılması anlamına geliyor. ABD ise 120 milyon euroluk bir tasarrufa gitmiş oluyor.



ABD bu yıl yaklaşık 2 milyar 120 milyon euroluk bir meblağa sahip olan ortak harcamalara yaklaşık 470 milyon euroluk bir katkı koyarken Almanya 313 milyon euroluk bir ödeme yapmıştı.



FRANSA PLANI REDDETTİ



Diplomatlardan alınan bilgilere göre Fransa ise planı hedefe ulaştırıcı olmadığı gerekçesiyle reddetti. Fransa mevcut durumda masrafların nasıl paylaşılacağı konusunun ikinci derece öneme sahip olduğunu, transatlantik ilişkiler ya da Türkiye'nin durumu gibi konuların gündeme alınmasının öncelikli olduğunu savunuyor.



NATO’nun ortak kasasındaki para ile İttifak’ın Brüksel’deki genel merkezi ve askeri karargahları finanse ediliyor. Ortak kullanılabilir altyapıya yönelik yatırımlar için de buradan kaynak ayrılıyor.



NATO bünyesinde bir ülkenin ortak harcamalara ne kadar katkı koyacağı gayrısafi yurtiçi hasılasına göre belirleniyor ancak ABD için harcamalarda bir üst sınır bulunuyor. Böyle bir sınırın olmaması halinde ise ABD’nin ortak harcamaların hemen hemen yarısını üstlenmesi gerekiyor.



GERİLİMİ YATIŞTIRACAK



NATO’nun yeni mali modeli üzerinde uzlaşılmasıyla birlikte uluslararası ilişkilerde savunma harcamaları nedeniyle oluşan gerilimin de yatışacağı tahmin ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana başta Almanya olmak üzere İttifak üyelerinden NATO askeri harcamalarını 2024 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 2’si düzeyine çıkarmalarını talep etmişti. Trump bu isteğini NATO’nun 2014 yılında aldığı bir karara dayandırmıştı. Alman hükümeti ise metinde sadece yüzde 2 yönünde adımlar atılması gerektiğine ilişkin ifadelerin yer aldığını savunmuştu.



NATO’nun verilerine göre Almanya’nın savunma harcamaları yaklaşık halihazırda 47 milyar euro ile ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,39’una denk geliyor. 2014 yılında ise bu meblağ 35 milyar euro ile yüzde 1,18 olarak kaydedilmişti. 2019 yılında ABD ise yaklaşık 660 milyar euro ile gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3,42’sini NATO bütçesine ayırmıştı.