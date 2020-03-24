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Almanya'nın aldığı 6 milyon maske kayboldu

Almanya'nın yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin kaybolduğu bildirildi.

24 Mart 2020 Salı 16:45
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Almanya'nın aldığı 6 milyon maske kayboldu

Der Spiegel dergisinin haberine göre Savunma Bakanlığının satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit geçtiği Kenya havalimanında kaybolduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü haberi doğrulayarak satın alınan maskelerin toplam siparişi verilen sağlık malzemelerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Haberde, 20 Mart'ta Almanya'da olması gereken maskelerin ülkeye gelmemesi üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaCorona VirüsCovid-19Maske
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