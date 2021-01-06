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Almanya Sağlık Bakanı aşı kampanyasındaki sıkıntılara karşı halktan 'sabır' istedi

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, son günlerde kamuoyunda Kovid-19 aşısının temini konusundaki sıkıntılar nedeniyle yapılan eleştirilere karşı hükümeti savunarak halktan "sabır ve dayanışma" talep etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 16:21
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Almanya Sağlık Bakanı aşı kampanyasındaki sıkıntılara karşı halktan 'sabır' istedi

Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, aşılamanın başladığı günleri güven dolu günler olarak niteleyerek, işlerin insanların beklediği gibi yürümemesini eleştirmelerini anlayışla karşıladığını ve hataların düzeltileceğini belirtti.

Spahn, yaz aylarında ülkede yaşayan herkesin aşı vurulma imkanına sahip olması için çabaladıklarını ifade ederek, "Yeterince hatta fazlasıyla aşı sipariş ettik." dedi.

Moderna ve BioNTech-Pfizer şirketlerinden 130 milyondan fazla aşı siparişi verdiklerinin altını çizen Spahn, "Salgından çıkış yolu çok fazla dayanışma ve sabır ile mümkün." ifadesini kullandı.

Spahn ayrıca bugüne kadar Almanya'da 400 bin kişinin aşı vurulduğunu sözlerine ekledi.

Treptow'daki aşı merkezinde uzun kuyruklar oluştu

Öte yandan, Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk olduğu görüldü.

Treptow'daki aşı merkezine sabahın erken saatlerinde gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Aşı kampanyası kategorisinde birinci grupta yer alan yaşlılar ve sağlık personeli dışında kimseye aşı yapılmıyor.

80 yaş üzerinde aşı olanlara ücretsiz taksi hizmeti verilerek yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor.

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