Almanya seçimini yaptı

Almanya’da yapılan genel seçimi, Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi önde tamamladı.

Almanya'da sandık çıkış anketinden Merkel çıktı

Merkel'den seçim sonrası ilk açıklama

Federal Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri toplam yüzde 33 oy alarak sandıktan birinci çıktı.

Ancak bu, 1949’dan sonra yapılan seçimlerde CDU/CSU’nun aldığı en kötü sonuç oldu. CDU/CSU 2013’teki seçimlere göre de yüzde 8,5 oy kaybetti.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de bir önceki seçimlere göre yüzde 5,2 gerileyerek yüzde 20,5’te kaldı. SPD bu seçimlerde tarihin en düşük oy oranını aldı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 12,6 oy alarak ilk kez Federal Meclise girdi. AfD, 2013’te yüzde 4,7 oy alarak yüzde 5’lik seçim barajına takılmıştı.

Geçen seçimlerde yüzde 4,8 ile baraja takılan Hür Demokrat Pati (FDP) de bu seçimlerde yüzde 10,7 ile dördüncü parti oldu.

Yüzde 9,2 ile beşinci parti olan Sol Parti ile yüzde 8,9 oy alan Yeşiller yeniden meclise girmeye hak kazandı.

Partiler seçim sonuçlarını bugün değerlendirecekler.

'CDU’da şaşkınlık ve SPD’de hayal kırıklığı; Yeşiller, FDP ve AfD’de sevinç'

Almanya’da genel seçim sonuçları CDU ve CSU partilerinde şaşkınlık ve Sosyal Demokrat Partide hayal kırıklığı yaşatırken, aşırı sağcı AfD partisi, Yeşiller ve FDP'de sevinç hakim.

Hristiyan Demokrat Avrupa Birliği Komiseri Günther Oettinger, Alman basınına yaptığı açıklamada, seçimlerde CDU/CSU’nun ağır bir darbe aldığını belirterek, "SPD ile kıyasladığımızda seçimleri kazandık, ancak toplamda seçmen bize bir ders verdi." dedi.

Buna rağmen CDU/CSU’nun hükümet kuracağını ifade eden Oettinger, “AfD’nin aldığı yüzde 13'lük oydan korkmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

CDU Milletvekili Michael Grosse-Brömer de, 2013’te aldıkları oy oranını bu seçimlerde yeniden alamayacaklarını bildiklerini ifade ederek, "Ancak daha iyi bir sonucu umut ediyorduk." dedi.

Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Joachim Herrmann da, seçim sonuçlarının kendilerinde şaşkınlık yarattığını belirterek, ancak CDU/CSU olmadan hükümet kurulmayacağına işaret etti.

Yeni hükümet Aralık ortasına kadar kurulur

Başbakan Merkel, katıldığı bir televizyon programında, yeni hükümetin Aralık ortalarına kadar kurulabileceğini söyledi.

Matematiksel olarak hükümeti kurmak için CDU/CSU-FDP-Yeşiller veya CDU/CSU-SPD ile iki ihtimal bulunduğuna işaret eden Merkel, SPD Genel Başkanı Martin Schulz’un koalisyon kurmak için görüşmeye hazır olmadığını ilettiğini kaydetti.

Merkel, azınlık hükümeti kurulmasına ise karşı çıktı.

"Bu büyük bir yenilgi"



SPD’li Çalışma Bakanı Andrea Nahles, partisinin aldığı seçim mağlubiyetinin ardından yeni bir başlangıç yapmaları gerektiğini belirterek, “Bu büyük bir yenilgi. Bunu kabul etmemiz lazım. İçerik ve yapısal olarak yeni bir başlangıca ihtiyacımız var." dedi.

Nahles, CDU/CSU ile yeniden bir koalisyon hükümeti kurmayı düşünmek için bir sebebin bulunmadığını ifade etti.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz da, aşırı sağcı popülist AfD partisinin seçimden güçlü bir şekilde çıkmasından Merkel’i sorumlu tutarak, "Bayan Merkel rezil bir seçim kampanyası yaptı." ifadelerini kullandı.

“Kolay bir partner olmayacağız”



İlk kez Federal Meclis’e giren AfD’nin Eşbaşkanı Jörg Meuthen de mecliste yapıcı ve sert bir muhalefet yapacaklarını söyledi.

Partinin diğer Eşbaşkanı Frauke Petry de, bu sonuçla 2021’de yapılacak seçimlerde hükümet değişikliğini hazırlayacaklarını belirterek, partisinin meclise girmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Yeşiller Partisinin seçimlerdeki liste başı adayı Katrin Göring-Eckardt da, seçimlerde elde ettikleri başarıdan sonra özgüvenle koalisyon görüşmelerine gireceklerini belirterek, “Kolay bir partner olmayacağız.” ifadesini kullandı.

Olası CDU/CSU-FDP-Yeşiller koalisyonu için zor görüşmelerin yaşanacağını belirten Göring-Eckardt, koalisyon için iklimin korunması gibi şartları öne sürdü.