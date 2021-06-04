Almanya, Türkiye'nin risk seviyesini düşürdü

Alman hükümeti, Türkiye'nin Koronavirüs salgını ile ilgili risk seviyesini "yüksek insidans bölgesi" kategorisinden "risk bölgesi" kategorisine indirdi. 6 Haziran Pazar gününden itibaren geçerli olacak uygulama ile Türkiye'den Almanya'ya gelenlere uygulanan 5 ile 10 gün arasındaki karantina zorunluluğu kalkıyor.

Türkiye'den gelirken yanında Koronavirüs negatif olduğunu gösteren geçerli bir test bulunduranlar Pazar gününden itibaren izolasyona girmek mecburiyetinde kalmayacak.

Federal hükümet, Türkiye ile birlikte İsveç ve Litvanya'nın da durumunu "yüksek insidans bölgesi"nden "risk bölgesi"ne düşürdü.

Bu arada Almanya hükümeti İtalya ve Çekya'nın tamamı ile Avusturya'nın bazı bölgelerini "risk bölgesi" listesinden çıkardı. Bu ülkelerden kara yolu ile Almanya'ya gelenler, bundan böyle herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacak. Hava yolu ile gelenlerin ise sadece yanlarında bir negatif test sonucu bulundurması gerekiyor.

"Risk bölgesi" listesinden çıkarılan yerler arasında, Hırvatistan'ın tatil bölgeleri, İsviçre'nin 26 kantonundan 8'i, Fransa'ya bağlı Korsika Adası, Fransa ile Hollanda'ya bağlı denizaşırı bölgeler ve Vatikan da bulunuyor.

Yedi günlük insidans değeri 100 bin kişide 200'ü geçen ülkeler Almanya tarafından "yüksek insidans bölgesi" grubuna alınıyor.

Haftalık insidans değeri 50'nin üstünde olan ülkeler ise "risk bölgesi" kategorisinde değerlendiriliyor.

Almanya hükümetinin "risk bölgesi" grubunda halihazırda 100'den fazla ülke var. Ancak gerek "yüksek insidans bölgesi", gerekse "risk bölgesi" grubundaki ülkelere yönelik Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı geçerliliğini koruyor.