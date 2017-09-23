Almanya yarın sandık başına gidiyor

Almanya'da halk, yeni federal meclisi (Bundestag) ve dolayısıyla hükümeti belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

Ülkede 61,5 milyon seçmen, Almanya genelindeki 299 seçim bölgesinde, yeni meclisin 598 üyesini belirlemek için iki oy kullanacak.

Seçmenler ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını da seçtikleri partiye verecek. 16 eyalette, yaklaşık 73 bin 500 sandıkta 650 bin civarında görevli çalışacak.

Ülkede 42 partinin yarışacağı seçime katılan 4 bin 828 aday arasında, Türk kökenli 92 aday da bulunuyor. Seçimde, Türk kökenli 720 bin seçmen oy kullanabilecek.

Almanya'daki tüm partiler seçmenlere oy vermeleri çağrısında bulunurken, 19'uncu kez sandık başına gidecek Almanya'da seçimin en çok konuşulanları arasında, Türkiye politikası ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) meclise girecek olması yer alıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa ırkçı ideolojiye sahip bir partinin Bundestag'da temsil edilecek olması Alman kamuoyunda ciddi endişelere yol açıyor.

INSA şirketinin Alman Bild gazetesi için yaptığı son kamuoyu yoklamasına göre seçimde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yüzde 34, Sosyal Demokrat Partinin yüzde 21, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin yüzde 13, Sol Partinin yüzde 11, Hür Demokratların (FDP) yüzde 9 ve Yeşillerin yüzde 8 oy alması bekleniyor.

ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİLERE SANDIK ÇAĞRISI

Başkent Berlin'de Türklerin yoğun olduğu Kreuzberg-Friedrichshain ilçesinde, Yeşiller Partisinden seçimde doğrudan aday olan Canan Bayram, ilçesindeki insanların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla federal mecliste siyaset yapmak istediğini söyledi.

Bayram, AA muhabirine açıklamasında, yükselen ırkçı parti AfD'ye dikkati çekerek, "Günlük hayattaki ırkçılık insanların hayatını zorlaştırıyor. AfD gibi partilerin getireceği zorluklara karşı mücadele etmek amacıyla Bundestag'a girmek istiyorum. Başbakan Angela Merkel bile AfD'nin bazı söylemlerini uyguluyor. Şimdi Almanya'da göçmenlerin kazanımlarının 20 yıl geriye atıldığı bir ortam var. Buranın insanları eşit haklara sahipler ve bunları uygulamamız gerekiyor. Bana karşı sosyal medyada ırkçı saldırılar oluyor ve bunları savcılığa şikayet ediyorum. Çok fazla büyütmüyorum çünkü bunlar bilgisiz, kültürsüz insanlar genelde" diye konuştu.

Krezuberg ilçesindeki en önemli sorunun yüksek kira ücretleri olduğunu dile getiren Bayram, bölge sakinlerinin bu nedenle ilçeden taşındığını ve seçilmesi halinde bunu da engellemeyi amaçladığını söyledi.

Türk kökenli aday Bayram, bulundukları toplumda söz sahibi olmak isteyen Türklerin mutlaka sandığa giderek oy kullanmalarını da istedi.

"ORTAM BAYAĞI GERİLDİ"

Almanya'daki Türk kökenlilerden Semih Karayüz de Almanya ile Türkiye arasındaki gerilime dikkati çekerek, bu durumun seçimden sonra düşeceğine inandığını aktardı.

AfD'nin güçlenmesi ve ilk kez meclise girecek olmasıyla ilgili de Karayüz, "Partiler kendilerine, 'biz ne yaptık da bunlar bu kadar güçlendi' diye sormalı" ifadesini kullandı.

Almanya'da ticaretle uğraşan Hasan Ürkmez, son dönemdeki Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili "Ortam bayğıa gerildi. Kendi iç politikalarına Türkiye'yi alet ediyorlar. Burada yaşayan Türklere negatif yansımaları oluyor. Dışlanan toplum daha fazla dışlanıyor. Türk toplumu üzerinden aşırı sağ etkisiyle oyları kendilerine yönlendirmeye çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Ürkmez, Almanya'da artık iki millet arasında eskisi gibi dayanışma ortamı olmadığına değinerek, "20 yıl önce bir çay, kahve içtiğimiz Alman dostumuz vardı ancak şimdi bu yok" dedi.