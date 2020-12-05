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Almanya’da 73 yaşındaki kadın komşularına 58 milyon TL miras bıraktı

Almanya’nın Hessen eyaletinde 2019 yılında hayatını kaybeden 73 yaşındaki Renate Wedel, yaşadığı kasaba sakinlerine 6.2 milyon euro 58 milyon TL) miras bıraktı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 11:58
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Almanya’da 73 yaşındaki kadın komşularına 58 milyon TL miras bıraktı

Almanya’nın Hessen eyaletinde yer alan ve 6 köyden oluşan Waldsolms kasabasında yaşayan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Renate Wedel adlı (73) kadın, komşularına 6.2 milyon euro miras bıraktı. Waldsolms belediyesinin web sitesinde yer alan duyuruya göre, 1975 yılında Waldsolms’a yerleşen o zamandan bu yana kasabada yaşayan ve 2019 yılında vefat eden Wedel’in topluluğun sakinlerine 6.2 milyon euro (yaklaşık 58 milyon TL) miras bıraktığı ortatya çıktı. Wedel’in düzenlediği vasiyetnamede yer alan mirasın bir banka hesabı, hisse senetleri, değerli eşyalar, ev ve mülkten oluştuğu açıklandı.


KİMSE İNANAMADI


Yerel belediye Başkanı Bernd Heine konuyla ilgili  şoke olduğunu ifade ederek "İlk başta bunun mümkün olmadığını düşündüm, bir virgülün kaydığını düşündüm” dedi. Waldsolms topluluğu sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Waldsolms topluluğu olarak bu önemli miras için Wedel çiftine teşekkür ediyoruz. Mirasın büyük bir kısmının kasabadaki tesis ve altyapı çalışamaları için kullanılacak" diye konuştu.

Son Güncelleme: 05.12.2020 13:00
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