Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Patlayan Telefon Sahibini Yakarak Öldürdü!
Patlayan Telefon Sahibini Öldürdü!
Ses kısıklığı nasıl geçer?
Ses kısıklığı nasıl geçer?
Uçan taksi devri başlıyor!
Uçan taksi devri başlıyor!
Çin uzaya 6'si gözlem amaçlı 7 uydu fırlattı
Çin uzaya 7 uydu fırlattı
banner40

Almanya’da camiye boyalı saldırı

Almanya Duisburg’da inşaatı süren Mevlana Camisi’nin duvarına hakaret içerikli yazı yazılarak boyayla “Davud Yıldızı” çizildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 10:13
Almanya’da camiye boyalı saldırı

Almanya’nın Duisburg kentinde inşaatı devam eden bir caminin duvarına hakaret içerikli yazılar yazıldı.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Duisburg Mevlana Camisi’ne düzenlenen saldırıda ayrıca caminin duvarına boyayla Yahudiliğin sembolü “Davud Yıldızı” çizildi.

banner41
Cami Derneği Başkanı Hulusi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonrası polise ihbarda bulunduklarını ve hukuki olarak işin takipçisi olacaklarını söyledi.

Yüksel, “Camimizin inşaatı yaklaşık 1,5 yıldır devam ediyor. Saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bu bölgede cami inşaatına ufak tepkiler dışında ciddi anlamda Türk ya da İslam düşmanlığı yok. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz.” dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaCamiBoyalı SaldırıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocasını internetten satışa çıkardı!
Kocasını internetten satışa çıkardı!
İranlı sığınmacılar İngiltere’yi alarma geçirdi
İranlı sığınmacılar İngiltere’yi alarma geçirdi
Katalonya bağımsızlık talebini 2019’da sürdürecek
Katalonya bağımsızlık talebini 2019’da sürdürecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim