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Almanya’da COVID-19 kaynaklı ölümler 30 bini geçti

Almanya'da son 24 saatte 348 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 126’ya çıktı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 17:06
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Almanya’da COVID-19 kaynaklı ölümler 30 bini geçti

Almanya 'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 126’ya çıktı.

Almanya’da son 24 saatte 10 bin 976 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 651 bin 834’e yükseldi.

COVID-19'u atlatıp sağlığına kavuşanların sayısı da 1 milyon 255 bin 734 oldu.

Yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısı 5 bin 562’ye yükselirken bunlardan 2 bin 960'ının entübe edildiği açıklandı.

Günlük vaka sayısının düşük çıkmasının sebebinin Noel tatili nedeniyle yeteri kadar test yapılamaması olarak ifade edildi.

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